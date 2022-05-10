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OTOMATİK OYNAT
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Manisa'da palet fabrikasında yangın | Video 10.05.2022 | 09:16
00:45
Ankara polisinden “Kurular” operasyonu | Video 10.05.2022 | 12:47
13:46
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 10 Mayıs 2022 Salı atv izle! | Video 10.05.2022 | 12:26
01:07
İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video 10.05.2022 | 11:23
00:47
DEAŞ’a para transferi yapan 3 şüpheli yakalandı | Video 10.05.2022 | 11:07
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Adana'da sokak köpeği küçük çocuğa saldırdı! O anlar kamerada | Video 10.05.2022 | 09:51
03:29
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Köpeğe çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı | Video 10.05.2022 | 09:32
02:01
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Diyarbakır’da sahte temizlik ürünü operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:14
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Osmaniye’de zehir tacirlerine şafak operasyonu | Video 10.05.2022 | 09:07
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Metrodaki sigara kavgasının kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 09.05.2022 | 16:36
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Kağıthane'de uçaksavar fişeği ve 21 tabanca ele geçirildi | Video 09.05.2022 | 16:14
İstanbul Narkotik Masası Polisleri; sabah saatlerinde 30 adrese Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. 20 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.