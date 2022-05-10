Video Yaşam İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video
İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video

İstanbul'da çok sayıda adrese uyuşturucu operasyonu | Video

10.05.2022 | 11:23

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İstanbul Narkotik Masası Polisleri; sabah saatlerinde 30 adrese Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. 20 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; teknik takiple dinlenen, fiziki takiple izlenen uyuşturucu satıcılarına Özel Harekat destekli şafak operasyonu düzenledi. Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 28 şüphelinin yakalanması için Gaziosmanpaşa başta olmak üzere Sarıyer, Şişli, Kağıthane, Eyüp Sultan İlçeleri'nde 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler de destek verdi. Operasyonda 20 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Uyuşturucu madde satıcılarının adreslerinde uzun süre arama yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu Bonzai, kısa adı "MET" olarak bilinen "Metamfetamin" adlı uyuşturucu madde, Esrar maddesi, Kokain maddesi, Eroin maddesi ve uyuşturucu haplar başta olmak üzere yüklü miktarda sekiz farklı tür uyuşturucu bulundu.

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