Video Yaşam İstanbul'da hayran bırakan gökkuşağı kamerada

İstanbul'da hayran bırakan gökkuşağı kamerada

İstanbul'da hayran bırakan gökkuşağı kamerada
19.05.2021 | 11:04

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İstanbul'da gökyüzünde dün gün boyunca görülen bulutlar, gün batımında güneşle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşturdu. Gökkuşağı sürprizi yaşayan İstanbullular da o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

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