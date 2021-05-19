İstanbul'da hayran bırakan gökkuşağı kamerada
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İstanbul'da gökyüzünde dün gün boyunca görülen bulutlar, gün batımında güneşle birlikte adeta bir renk cümbüşü oluşturdu. Gökkuşağı sürprizi yaşayan İstanbullular da o anları fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.