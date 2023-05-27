Video Yaşam İstanbul’da korkunç cinayetin yeni görüntüleri çıktı: Sopayla kameraları yere eğmişler | Video
İstanbul’da korkunç cinayetin yeni görüntüleri çıktı: Sopayla kameraları yere eğmişler | Video

İstanbul’da korkunç cinayetin yeni görüntüleri çıktı: Sopayla kameraları yere eğmişler | Video

27.05.2023 | 16:32

Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki gencin, önünü kesen şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin 7 silah ele geçirdiği ve 10 şüpheliyi gözaltına aldığı olayda, şahısların olay öncesi güvenlik kameralarını sopayla yere eğdiği görüldü.

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Beyoğlu Kocatepe Mahallesi'nde dün saat 03.45 sıralarında meydana gelen olayda, gece saatlerinde sokağa giren motosikleti iki kişinin önü silahlı şahıslar tarafından kesilmişti. Motosikletten indirilen kişilerden biri kaçmaya başlamış, silahlı şahıslarda kaçan kişinin ardından kurşun yağdırmıştı. Göğsüne isabet alarak yere düşen başında kask takılı Burhan Atınız (21) ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gencin emniyette "çocuğa cinsel istismar", "uyuşturucu madde ticareti", "uyuşturucu madde kullanmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilmişti.

SOPAYLA KAMERALARI EĞDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edilmişti. Şahısların sokak üzerindeki işyerlerine ait tüm kameraları sopayla yere eğdirdiği anlar kameralara yansıdı.

OLAY ÖNCESİ DETAYLAR DA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı geniş çaplı çalışmada küçük yaştaki İlhan E. ve Şahin E.'nin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede kameraları sopayla yere eğdiren şahsın küçük yaştaki Buran E. olduğu tespit edildi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, görüntülerde elinde silahla dolaşan şahısların Serhat E., Sinan E. ve Mehmet Şirin B. olduğunu belirlendi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ 10 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Şahısların sokakta yakalayarak üst aramasını yapan polis iki tabanca ele geçirdi. Şahsın tabancayı bıraktığı markette yapılan aramalara ise 3 adet tabanca ile av tüfekleri, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. İşyeri yetkilisi Emre U.'da gözaltına alındı. Ayrıca olaya karışan Adem D., Cumhur Ç. ve Erhan A.'da yakalanarak emniyete götürüldü. Devam eden çalışmalarda ise Burhan Atınız'a ateş açan şahısların Barış Y. ve Azat G. oldukları tespit edildi. Şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan 2'si çocuk 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.

İKİ GRUBUN HESAPLAŞMASI CİNAYETLE BİTMİŞTİ
Diğer yandan sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun, ev sahibi tarafındaki madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında küfür ve kavga çıktığı öğrenilmişti. Saldırı bekleyen grubun silahlanarak gece saatlerine kadar beklediği, motosikletli iki kişiyi sokağa girdiklerinde önlerini keserek kurşun yağdırdıkları ortaya çıkmıştı.

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