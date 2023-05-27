İstanbul’da korkunç cinayetin yeni görüntüleri çıktı: Sopayla kameraları yere eğmişler | Video
Beyoğlu'nda motosikletle sokağa giren 21 yaşındaki gencin, önünü kesen şahıslar tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polislerinin 7 silah ele geçirdiği ve 10 şüpheliyi gözaltına aldığı olayda, şahısların olay öncesi güvenlik kameralarını sopayla yere eğdiği görüldü.
SOPAYLA KAMERALARI EĞDİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredekilerin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Yapılan çalışmalarda olaydan önceki gün saat 23.00 sıralarında sokaktaki güvenlik kameralarının yere doğru eğdirildiği tespit edilmişti. Şahısların sokak üzerindeki işyerlerine ait tüm kameraları sopayla yere eğdirdiği anlar kameralara yansıdı.
OLAY ÖNCESİ DETAYLAR DA ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı geniş çaplı çalışmada küçük yaştaki İlhan E. ve Şahin E.'nin ifadelerine başvurdu. Yapılan incelemede kameraları sopayla yere eğdiren şahsın küçük yaştaki Buran E. olduğu tespit edildi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, görüntülerde elinde silahla dolaşan şahısların Serhat E., Sinan E. ve Mehmet Şirin B. olduğunu belirlendi.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ 10 ŞÜPHELİYİ YAKALADI
Şahısların sokakta yakalayarak üst aramasını yapan polis iki tabanca ele geçirdi. Şahsın tabancayı bıraktığı markette yapılan aramalara ise 3 adet tabanca ile av tüfekleri, şarjörler ve fişekler ele geçirildi. İşyeri yetkilisi Emre U.'da gözaltına alındı. Ayrıca olaya karışan Adem D., Cumhur Ç. ve Erhan A.'da yakalanarak emniyete götürüldü. Devam eden çalışmalarda ise Burhan Atınız'a ateş açan şahısların Barış Y. ve Azat G. oldukları tespit edildi. Şahısları yakalama çalışmalarının sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan 2'si çocuk 10 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest kaldı.
İKİ GRUBUN HESAPLAŞMASI CİNAYETLE BİTMİŞTİ
Diğer yandan sokak üzerindeki apartta yaşadığı öğrenilen bir grubun, ev sahibi tarafındaki madde kullandıkları gerekçesiyle çıkartıldığı bilgisine ulaşılmıştı. Ardından bir başka grubun gelip bu apartta yaşamaya başladığı, çıkartılan grubun ise yeni gelen grubu çıkmaları için tehdit ettiği ve bu sebeple aralarında küfür ve kavga çıktığı öğrenilmişti. Saldırı bekleyen grubun silahlanarak gece saatlerine kadar beklediği, motosikletli iki kişiyi sokağa girdiklerinde önlerini keserek kurşun yağdırdıkları ortaya çıkmıştı.
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