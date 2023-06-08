Video Yaşam İzmir polisinden sigara kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama | Video
İzmir polisinden sigara kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama | Video

İzmir polisinden sigara kaçakçılarına operasyon: 2 tutuklama | Video

08.06.2023 | 10:22

İzmir’de kaçak makaron ve tütün mamulleri satışı yapan kişilere yönelik uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 17 şüpheliye adli işlem yapılırken, milyonlarca kaçak sigara ile 2.57 ton tütün ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli ise tutuklandı.

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İzmir polisi, merdiven altı diye tabir edilen, insan sağlığına ciddi zararları olan yerlerde üretilerek depolanan ve satışa sunulan, yasa dışı doldurulmuş sigara, bandrolsüz makaron ve tütün mamulleri satışı yapan şahıslara yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Uzun süredir yürütülen teknik ve fiziki takipler sonucunda, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 17 şüpheliye adli işlem yapıldı. Çok sayıda ekiple eş zamanlı olarak 7 ev, 5 depo, 5 araç ve 3 işyerinde yapılan aramalarda 2 milyon 574 bin 100 adet doldurulmuş sigara, 1 milyon 691 bin 800 adet makaron, 2.57 ton kıyılmış tütün, 3 bin 355 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 369 adet elektronik sigara likidi, 163 adet elektronik nargile cihazı, 107 kg nargile melası, 76 adet pipo tütünü, 50 paket gümrük kaçağı sigara, 3 adet otomatik av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet mermi ve 8 adet şarjör, esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 17 şüpheliye adli işlem yapılırken 4 şüpheli ise gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen A.Y. ve S.Y isimli 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, A.G ve Ü.Y. isimli 2 şüpheli ise tutuklandı.

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