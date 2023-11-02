İzmir’de zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama | Video 02.11.2023 | 10:12 İzmir’in Menderes ilçesinde, zehir tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 9 kilonun üzerinde metamfetamin, 2 tabanca ve muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Menderes ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edilen adreste yapılan aramalarda; 9 kilo 320 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 tabanca, 12 tabanca fişeği ve uyuşturucu imalatında kullanılan madde ve malzemeler ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.