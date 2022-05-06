Video Yaşam Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video
Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video

Japonya'daki Türk şef sosyal medya fenomeni olma yolunda | Video

06.05.2022 | 21:04

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Japonya'da yaşayan Türk şef Barış Demir, yaptığı dondurma şovuyla Tokyo’da büyük ilgi çekti. Videosu sosyal medya platformu Tiktok'ta 1 milyondan fazla izlenen Demir, fenomen olma yolunda ilerliyor.

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