Kadıköy'de drift atan sürücüye 21 bin 214 lira ceza | Video
KADIKÖY'de, drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan sürücü, sivil trafik polisleri tarafından yakalandı. Sürücü belgesi iptal edilen B.A.'ya, 21 bin 214 lira para cezası kesildi.
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