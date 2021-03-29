Video Yaşam Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video

Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video
29.03.2021 | 15:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: “İlla alacağım demiş” | Video 01:15
Hırsızın bisikletini çaldığı görüntüleri izleyen genç: “İlla alacağım demiş” | Video 29.03.2021 | 16:51
Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı | Video 01:29
Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı | Video 29.03.2021 | 16:46
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu | Video 02:04
Sokak ortasında güpegündüz bıçaklandı, yardımına otobüs bekleyen sağlık çalışanı koştu | Video 29.03.2021 | 16:28
Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 01:50
Kamyonun lastiği fırlayıp park halindeki otomobile böyle çarptı | Video 29.03.2021 | 15:51
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 01:36
Kayıp olan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak'ta bulundu | Video 29.03.2021 | 15:40
Durumundan şüphelenilen şahıs göçmen kaçakçısı çıktı | Video 00:25
Durumundan şüphelenilen şahıs göçmen kaçakçısı çıktı | Video 29.03.2021 | 15:40
Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video 00:58
Bu kez de turşu rezaleti! Çıplak ayakları ve kıyafetleriyle turşu tankının içine girdi | Video 29.03.2021 | 15:15
İstanbul’da “Tinerci Ümit” lakaplı suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi | Video 02:56
İstanbul’da “Tinerci Ümit” lakaplı suç makinesi bu kez mobilya dükkanını ateşe verdi | Video 29.03.2021 | 14:42
Demet Akalın Eve geldi kovdum demişti. Demet Akalın ile Esra Balamir yeniden barıştı | Video 00:13
Demet Akalın "Eve geldi kovdum" demişti. Demet Akalın ile Esra Balamir yeniden barıştı | Video 29.03.2021 | 15:09
Çocuğun nefes borusuna et kaçtı, kahraman iş yeri sahibi çocuğu böyle kurtardı | Video 04:58
Çocuğun nefes borusuna et kaçtı, kahraman iş yeri sahibi çocuğu böyle kurtardı | Video 29.03.2021 | 14:27
Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı 04:53
Bodrum’daki pitbull dehşeti kamerada! Tek hamleyle yere yıktı 29.03.2021 | 13:20
Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada 04:58
Kars'ta kahraman iş yeri sahibinin nefes borusuna et kaçan çocuğu kurtarma anı kamerada 29.03.2021 | 13:21
Trabzon'da korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseğe çıktı 08:33
Trabzon'da korku dolu anlar! Alevler metrelerce yükseğe çıktı 29.03.2021 | 13:05
İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenen 'Karslı güvenler' çetesinin inleri cephanelik gibi çıktı 05:57
İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlenen 'Karslı güvenler' çetesinin inleri cephanelik gibi çıktı 29.03.2021 | 12:34
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video 00:24
Aksaray’da yaşanan kazalar MOBESE kameralarında | Video 29.03.2021 | 12:33
Minibüsün ezdiği minik Ali öldü. Sürücü 16 yaşında çocuk çıktı | Video 00:08
Minibüsün ezdiği minik Ali öldü. Sürücü 16 yaşında çocuk çıktı | Video 29.03.2021 | 12:32
Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı: Koparana 60 bin lira ceza | Video 02:00
Şırnak'ta ters laleler çiçek açtı: Koparana 60 bin lira ceza | Video 29.03.2021 | 11:35
Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video 02:50
Ambarlı Limanı'nda iskeleye çarpan gemi havadan görüntülendi | Video 29.03.2021 | 12:07
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Otostopla İstanbul’dan Mersin’e giden 17 yaşındaki genç... 09:00
Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Otostopla İstanbul’dan Mersin’e giden 17 yaşındaki genç... 29.03.2021 | 11:50
Antalya'da kocası Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'ten kızlarına duygusal mesaj Aklınıza geldiğimde... 02:33
Antalya'da kocası Ramazan İpek'i öldüren Melek İpek'ten kızlarına duygusal mesaj "Aklınıza geldiğimde..." 29.03.2021 | 11:41

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki kızın cesedi Yeşilırmak Nehri'nde bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesi Beyyenice Mahallesi'nde ailesi tarafından 17 yaşındaki Rabia Şahin'in kaybolduğu ihbarının yapılması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün itibariyle ailenin bulunduğu mahallede ve civarında kapsamlı arama tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları neticesinde; Rabia Şahin'in cansız bedeni Beyyenice Mahallesi'nden geçen Yeşilırmak Nehri'nde bulundu. Olay yerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve savcılık tarafından yapılan incelemeler sonrasında, Yeşilırmak Nehri'nden çıkarılan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA