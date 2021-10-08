Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı..

Kırşehir'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaldırımda bekleyen 2 kişi, üzerlerine doğru gelen ambulanstan saniyelerle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen kazada bir ambulans, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza esnasında kaldırımda bekleyen 2 kişi, kontrolden çıkarak üzerlerine doğru gelen ambulanstan son anda kaçmayı başardı. Vatandaşların ölümden saniyelerle kurtulduğu kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada yaralanan bir kişi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.