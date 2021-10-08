Video Yaşam Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı..
Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı..

Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı..

08.10.2021 | 16:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tartıştığı babasını böyle bıçakladı | Video 01:54
Tartıştığı babasını böyle bıçakladı | Video 08.10.2021 | 16:37
Troya Resmi Kazıları’ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak | Video 05:39
Troya Resmi Kazıları'ndaki mozaik buluntusu yeni bir dönüm noktası olacak | Video 08.10.2021 | 16:37
Kilis’te kağıt deposunda yangın 05:34
Kilis'te kağıt deposunda yangın 08.10.2021 | 16:07
Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı.. 01:17
Kaza yapan ambulans neredeyse kaldırımdaki insanları ezecekti.. O anlar kameraya yansıdı.. 08.10.2021 | 16:04
Müge Anlı’dan canlı yayında Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika ’Jandarma’ duyurusu! 04:12
Müge Anlı'dan canlı yayında Mustafa Kut cinayeti hakkında son dakika 'Jandarma' duyurusu! 08.10.2021 | 15:52
Iğdırlılar Aleyna’nın düştüğü yerde toplandı 02:17
Iğdırlılar Aleyna'nın düştüğü yerde toplandı 08.10.2021 | 15:40
Ankara’da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 01:48
Ankara'da eroin satan 2 şüpheliye gözaltı 08.10.2021 | 15:34
Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video 01:52
Belediye başkanı sahnede hem çaldı, hem söyledi | Video 08.10.2021 | 15:23
Siparişi yetiştirmek için az daha canından oluyordu 01:01
Siparişi yetiştirmek için az daha canından oluyordu 08.10.2021 | 15:19
Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 01:12
Çelik kapıları kırarak hırsızlık yapan 4 kadın yakalandı 08.10.2021 | 15:07
Taksi şöförünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 00:06
Taksi şöförünün yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 08.10.2021 | 14:33
Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video 00:10
Boncuk tabancasıyla market gasp ettiler | Video 08.10.2021 | 14:27
Leyla Aydemir’in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video 01:42
Leyla Aydemir'in öldürülmesi ile ilgili tutuksuz yargılanan 7 sanık hakkında karar verildi | Video 08.10.2021 | 14:02
Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı | Video 00:39
Arızalanan İETT otobüsü Pendik’te yolun ortasında kaldı | Video 08.10.2021 | 13:40
Cadde ortasında silahlı saldırı... Saldırıya uğrayan şahsa dakikalarca kalp masajı yaptı 02:11
Cadde ortasında silahlı saldırı... Saldırıya uğrayan şahsa dakikalarca kalp masajı yaptı 08.10.2021 | 13:47
Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?” | Video 01:30
Avukatı yaralayan şüpheli: “Öyle gerekti, açıklama yapmak zorunda mıyım?” | Video 08.10.2021 | 12:56
Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı 02:42
Kamyona çarpan otomobil parçalandı, sürücünün burnu bile kanamadı 08.10.2021 | 13:23
Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada | Video 02:52
Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada | Video 08.10.2021 | 12:56
Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü 01:41
Depoda yangın... Otomobil hurdaya döndü 08.10.2021 | 13:17
Dehşet anları kamerada! Husumetlisini böyle vurdu | Video 02:17
Dehşet anları kamerada! Husumetlisini böyle vurdu | Video 08.10.2021 | 12:56

Kırşehir'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kaldırımda bekleyen 2 kişi, üzerlerine doğru gelen ambulanstan saniyelerle kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre Yenice Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana gelen kazada bir ambulans, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kaza esnasında kaldırımda bekleyen 2 kişi, kontrolden çıkarak üzerlerine doğru gelen ambulanstan son anda kaçmayı başardı. Vatandaşların ölümden saniyelerle kurtulduğu kaza ise saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazada yaralanan bir kişi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA