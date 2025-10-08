Video Yaşam Kazadan dolayı yavaşlayan araca otomobilin arkadan çarpma anı kamerada | Video
08.10.2025 | 14:03

Eskişehir’de bir kazadan dolayı yavaşlayan SUV araca başka otomobilin arkadan çarpma anları kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Sol şeritte aynı yönde ilerleyen iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazayı fark eden diğer sürücülerden bazıları yavaşlayarak kazaya karışan araçlara çarpmaktan son anda kurtuldu. Kazayı görüp yavaşlayan bir SUV aracın yavaşlamasıyla başka bir otomobilin, araca arkadan çarpma anları kameraya abean yansıdı. Araç içi kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle kazaya karışan aracın arkasının havaya kalktığı görülüyor.
