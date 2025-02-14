Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon lira dolandıran şüphelileri polis yakalandı | Video 14.02.2025 | 15:53 Eskişehir'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak bir şahsın 1 milyon TL ziynet eşyasını çalan ve polisin takibi sonucu yakalanan şüpheliler tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir'de bir vatandaş, telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyasının çalındığını belirterek polise başvurdu. Olay üzerine harekete geçen Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri bir operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin T.S.A. ve A.S.A. isimli şahıslar oldukları tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler, gerekli işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklandı.Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının yapılan operasyon kapsamında ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi.