Kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşı 1 milyon lira dolandıran şüphelileri polis yakalandı | Video
Eskişehir'de kendilerini telefonda polis olarak tanıtarak bir şahsın 1 milyon TL ziynet eşyasını çalan ve polisin takibi sonucu yakalanan şüpheliler tutuklandı.
Mağdura ait ziynet eşyalarının tamamının yapılan operasyon kapsamında ele geçirilerek sahibine teslim edildiği belirtildi.
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