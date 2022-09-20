Video Yaşam Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video

Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video

20.09.2022 | 08:48

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KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki M.K. yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Bayraktepe Mahallesi 417 sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Apartman içinde karşılaşan M.K. ile E.Ü. tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü.'nün yanında bulunan tabancayla ile açtığı ateş sonucu M.K. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli emniyet güçlerine teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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