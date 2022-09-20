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OTOMATİK OYNAT
01:25
Kırıkkale'de silahlı kavga: 1 yaralı | Video 20.09.2022 | 08:48
01:10
Osmaniye’de 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı | Video 20.09.2022 | 08:47
02:15
Elektrik trafosunun yanındaki yangın yürekleri ağza getirdi | Video 20.09.2022 | 00:27
03:16
Meksika açıklarında 7.4 büyüklüğünde deprem | Video 20.09.2022 | 01:09
01:17
Meksika’da yemek yeme yarışmasında bir kişi boğularak öldü | Video 20.09.2022 | 01:00
03:15
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Suluova’da kullanılmayan akaryakıt istasyonunda yangın çıktı | Video 19.09.2022 | 22:18
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Manisa’da ilginç görüntü: Camiye giren tilki ayakkabı alarak çıktı | Video 19.09.2022 | 22:10
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03:16
Kayalıklardan düşerek ölen genç son yolculuğuna uğurlandı | Video 19.09.2022 | 20:17
03:48
Kadıköy’de kural tanımayan sürücülere ceza yağdı | Video 19.09.2022 | 20:08
02:30
Yozgat protokolü 7.6 şiddetinde deprem yaşadı | Video 19.09.2022 | 16:18
03:29
Kocaeli'de dev uyuşturucu operasyonu | Video 19.09.2022 | 16:04
02:17
Konya'da iki grup arasında alacak verecek kavgası | Video 19.09.2022 | 15:41
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Ümraniye’de küçük çocuğa otomobil çarptı | Video 19.09.2022 | 14:55
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Şanlıurfa'da yumruk yumruğa kavga kamerada | Video 19.09.2022 | 14:50
KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 32 yaşındaki M.K. yaralandı.