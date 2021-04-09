Video Yaşam Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçarken dereye uçtu | Video

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçarken dereye uçtu | Video

Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala “dur” ihtarına uymayan sürücü kaçarken dereye uçtu | Video
09.04.2021 | 09:20

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Bursa’da kısıtlamanın son dakikalarında “dur”ihtarına uymayan sürücü ve yanındaki üç arkadaşı ekiplerden kaçarken dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, 2 kişi ise olay yerinden kaçtı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesinde Alemdar mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye atan ekipler, şüphe üzerinde durdukları 16 FL 322 plakalı araca 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ve yanındaki arkadaşı dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Daha sonra Millet mahallesi üzerine gelen sürücü Mehmet A., Murat Hüdavendigar Bulvarında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mehmet A., dereye uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımı ile kurtarılan sürücü Mehmet A., ve yanındaki arkadaşı Mesut K., sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan sürücünün yanında bulunan diğer iki kişinin de kaçtığı öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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