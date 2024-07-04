Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere ve elektrik direğine çarptı: 3 yaralı | Video
Kartal'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere ve ardından elektrik direğine çarptığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan hafif ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla sahil yolunda trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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