Video Yaşam Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere ve elektrik direğine çarptı: 3 yaralı | Video
Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere ve elektrik direğine çarptı: 3 yaralı | Video

Kontrolden çıkan hafif ticari araç bariyere ve elektrik direğine çarptı: 3 yaralı | Video

04.07.2024 | 08:41

Kartal'da kontrolden çıkan hafif ticari aracın bariyere ve ardından elektrik direğine çarptığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.30 sularında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Hasan K. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce yoldaki bariyere, ardından yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yaralanan 3 kişi sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Kaza yapan hafif ticari aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla sahil yolunda trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
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