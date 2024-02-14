Küçükçekmece'deki saldırıda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi | Video
Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4'ü adliyeye sevk edildi.
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