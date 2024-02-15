Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin 16 şüpheli tutuklandı | Video
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin aralarında saldırının gerçekleştiği arabada bulunan şahıslardan 16'sı tutuklandı.
Mahkeme 13 şüphelinin tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanmasına, 4 kişinin ise ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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