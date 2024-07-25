Kütahya'da gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonu: 7 gözaltı | Video
Kütahya'da polisi, gayrimenkul dolandırıcılığı operasyonunda 7 şüpheliye gözaltına aldı.
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