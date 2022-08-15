Marmara'da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video

Meteoroloji'nin günler öncesinden sağanak yağış, sel ve su baskını uyarıları dikkat çekmişti... Bugün yağmurun başlaması üzerine vatandaşlar yağışın ne kadar süreceğini merak etmeye başladı. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.