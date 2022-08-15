Video Yaşam Marmara'da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video
Marmara'da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video

Marmara'da yağış ne kadar sürecek? Hava Tahmin Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video

15.08.2022 | 15:16

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Meteoroloji'nin günler öncesinden sağanak yağış, sel ve su baskını uyarıları dikkat çekmişti... Bugün yağmurun başlaması üzerine vatandaşlar yağışın ne kadar süreceğini merak etmeye başladı. Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu.

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