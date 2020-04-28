Mehmetçik iftarını böyle açtı | Video

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor." notunu düştü. Video, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.