Mermer ocağına dadanan hırsızlar JASAT'tan kaçamadı: 2 tutuklama | Video

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bir mermer ocağından kablo ile çeşitli malzemeler çalan 2 şahıs, JASAT dedektifleri tarafından yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesi Afşarimam köyünde faaliyet gösteren mermer ocağına giren hırsızlar, kablo ve çeşitli malzemeler çaldı. Durumu fark eden işletme yöneticilerinin ihbarı üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı JASAT dedektifleri, olayla ilgili inceleme başlattı. JASAT dedektifleri yapılan çalışmalar neticesinde kabloları çalan şahısların A.A. (24) ve H.Ç. (27) olduğu tespit edildi. Çaldıkları kablolarla yakalanan A.A. ve H.Ç.'nin, mermer ocağından 15 Ekim tarihinde de 1 adet odun motoru, 1 adet spiral makinesi ve 1 adet anahtar takımı çaldığı belirlendi. Gözaltına alınan A.A. ve H.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. hakim karşısına çıkartılan şahıslar tutuklandı.