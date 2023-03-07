Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı | Video
Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.
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