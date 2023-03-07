Video Yaşam Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı | Video
Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı | Video

Mersin'de dolandırıcılara operasyon: 3 gözaltı | Video

07.03.2023 | 11:26

Mersin'de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, merkez Mezitli ve Akdeniz ilçelerinde 3 şahsın internet üzerinden "yasal bahis danışmanlığı" adı altında ağına düşürdükleri vatandaşları dolandırarak haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli de gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde arama yapan ekipler, 4 cep telefonu, 2 flash bellek, 8 sim kart, 1 hard disk ve 8 banka kartına el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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