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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık serbest bırakıldı | Video

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı tehdit eden sanık serbest bırakıldı | Video

01.02.2024 | 13:04

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın’a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığın akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına da hükmedildi.

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Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a 'Suratına asit atacağım', 'Arabanı tarayacağım' şeklinde tehdit mesajları attığı iddia edilen Mustafa Neşeli'nin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 46.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mustafa Neşeli ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile Türkiye Voleybol Federasyonu avukatı da katıldı. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın'ı ise avukatı temsil etti.

RAPORDA CEZAİ SORUMLULUĞUNUN OLMADIĞI BELİRTİLDİ
Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor geldiğini belirtti. Raporda sanığın, işlediği öne sürülen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, fiille ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin önemli derecede azalmış olduğu, dolayısıyla işlediği öne sürülen suça yönelik cezai sorumluluğunun olmadığı belirtildi. Müşteki Baladın'ın avukatı raporu kabul etmediklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini söyledi.

BERAATINI TALEP ETTİ
Duruşmada savunma yapan sanık Neşeli, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek beraatını talep etti.

CEZA VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA HÜKMEDİLDİ
Kararını açıklayan mahkeme, akıl hastalığı nedeni ile üzerine atılı suçun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamadığı, davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azalmış bulunduğu gerekçesiyle sanık Neşeli'ye ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Ayrıca, Neşeli'nin yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına, yerleştirileceği kurumun sağlık kurulunca düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığına veya önemli ölçüde azaldığının belirtilinceye kadar koruma tedbirinin devamına hükmedildi.

"OLMASI GEREKEN BİR KARARDI"
Duruşmanın ardından sanık avukatı Adnan Mercan, "Ceza verilmemesi gerektiğini baştan beri savunuyorduk. Talebimiz gibi çıktı, baştan beri suçsuz olduğunu savunuyorduk. Olması gereken bir karardı" ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Neşeli'nin zincirleme şekilde 'silahla tehdit' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

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