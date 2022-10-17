Video Yaşam Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı, 36 yıllık hasret son buldu! Stüdyoda duygusal anlar yaşandı | Video
Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı, 36 yıllık hasret son buldu! Stüdyoda duygusal anlar yaşandı | Video

Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı, 36 yıllık hasret son buldu! Stüdyoda duygusal anlar yaşandı | Video

17.10.2022 | 12:42

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik kazı Hierapolis’te sürüyor | Video 08:05
İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik kazı Hierapolis’te sürüyor | Video 17.10.2022 | 13:29
Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 00:38
Eyüpsultan’da sokak ortasında silahlı saldırı kamerada | Video 17.10.2022 | 13:29
İstanbul’da iğrenç olay! Kadınların metroda gizli fotoğraflarını çekti, ortalık karıştı | Video 00:44
İstanbul'da iğrenç olay! Kadınların metroda gizli fotoğraflarını çekti, ortalık karıştı | Video 17.10.2022 | 13:28
Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı | Video 01:28
Film sahnelerini aratmayan görüntüler yaşandı! Polisten kaçtı, marketin duvarına çarptı | Video 17.10.2022 | 12:59
Husumetlisine kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video 00:38
Husumetlisine kurşun yağdıran adam tutuklandı | Video 17.10.2022 | 13:00
Sancaktepe’de pes dedirten görüntü: Motokurye SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını böyle çaldı | Video 00:23
Sancaktepe’de pes dedirten görüntü: Motokurye SMA’lı bebeğin yardım kumbarasını böyle çaldı | Video 17.10.2022 | 12:36
Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada | Video 03:26
Lüks sitede oturan gencin balkonda tedirgin eden hareketleri kamerada | Video 17.10.2022 | 12:36
İstanbul’da AVM’lerde eş zamanlı ’yabancı şahıs’ denetimi: Üstünden silah çıktı | Video 07:06
İstanbul’da AVM’lerde eş zamanlı 'yabancı şahıs' denetimi: Üstünden silah çıktı | Video 17.10.2022 | 12:25
Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı, 36 yıllık hasret son buldu! Stüdyoda duygusal anlar yaşandı | Video 04:19
Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı, 36 yıllık hasret son buldu! Stüdyoda duygusal anlar yaşandı | Video 17.10.2022 | 12:42
Madende şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi | Video 03:24
Madende şehit düşen babasının fotoğrafını böyle sevdi | Video 17.10.2022 | 12:26
20 dakika kuyumcuyu oyaladı, 50 bin TL’lik hasır bileziği böyle çaldı | Video 01:22
20 dakika kuyumcuyu oyaladı, 50 bin TL’lik hasır bileziği böyle çaldı | Video 17.10.2022 | 12:25
Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada | Video 02:19
Kentin göbeğinden tekme tokat kavga kamerada | Video 17.10.2022 | 10:25
İzmir’de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü | Video 00:16
İzmir'de uyuşturucu ticaretine polisten suçüstü | Video 17.10.2022 | 10:21
Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Hollanda’dan Türkiye’ye getirilmişti! Hayatını kaybeden Dilara’nın son videosu ortaya çıktı 01:01
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Hollanda'dan Türkiye’ye getirilmişti! Hayatını kaybeden Dilara'nın son videosu ortaya çıktı 17.10.2022 | 10:51
Alibeyköy Cep Otogarı’ndaki feci ölümlü kaza kamerada: 60 yaşındaki kadın otobüsün altında kaldı | Video 03:50
Alibeyköy Cep Otogarı’ndaki feci ölümlü kaza kamerada: 60 yaşındaki kadın otobüsün altında kaldı | Video 17.10.2022 | 11:08
Adana’da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 02:28
Adana'da DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama | Video 17.10.2022 | 10:20
Hollanda’dan Türkiye’ye getirilen Dilara Şahin 8,5 aylık yaşam savaşını kaybetti | Video 02:07
Hollanda’dan Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin 8,5 aylık yaşam savaşını kaybetti | Video 17.10.2022 | 10:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10:47
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 17 Ekim 2022 Pazartesi atv izle! | Video 17.10.2022 | 10:32
Merdiven boşluğuna düşen baykuş böyle kurtarıldı | Video 03:25
Merdiven boşluğuna düşen baykuş böyle kurtarıldı | Video 17.10.2022 | 10:12
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu | Video 01:36
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu | Video 17.10.2022 | 10:08

ATV'nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı'da 36 yıllık hasret son buldu. Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı. Perize Allak 36 yıl önce tren garına bırakılan kızı Gülsen Allak'a kavuştu. Baba fealaştı, anne ise gözyaşlarına boğuldu. İşte duygusal o anlar..

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA