Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı, 36 yıllık hasret son buldu! Stüdyoda duygusal anlar yaşandı | Video
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ATV'nin reyting rekoru kıran programı Müge Anlı'da 36 yıllık hasret son buldu. Müge Anlı DNA sonucunu açıkladı. Perize Allak 36 yıl önce tren garına bırakılan kızı Gülsen Allak'a kavuştu. Baba fealaştı, anne ise gözyaşlarına boğuldu. İşte duygusal o anlar..