Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk’un cesedi bulundu! Kan donduran itiraf geldi: "Gömdüğü yerde..." | Video
Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan aşçı Yusuf Kavuk ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Genç aşçı ile ilişkisi olduğu ortaya çıkan Derya Altun ve Derya'nın gizli birliktelik yaşadığı Harun ile birlikte 5 kişi geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. Kaybın 190. gününde Yusuf Kavuk'un cansız bedenine ulaşıldı. Ortaya çıkan detaylar kan dondurdu!.
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