Video Yaşam Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz! "Ya çok alemsiniz!" | Video
Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz!

Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz! "Ya çok alemsiniz!" | Video

29.08.2022 | 11:00

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Atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başladı. Geçtiğimiz aylarda hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla birleştiren Müge Anlı'nın yeni sezon heyecanı gözlerinden okunuyordu. Müge Anlı'nın ismini Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak KJ'e yazan yapım ekibi ise Müge Anlı'yı oldukça mutlu etti.

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