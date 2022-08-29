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OTOMATİK OYNAT
11:52
02:20
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 11:00
00:38
Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar | Video 29.08.2022 | 11:19
02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 11:12
00:18
Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama | Video 29.08.2022 | 11:14
05:41
Müge Anlı'ya canlı yayında büyük sürpriz! "Ya çok alemsiniz!" | Video 29.08.2022 | 11:00
02:24
01:28
Kafe’deki yangın hasara yol açtı | Video 29.08.2022 | 10:48
10:17
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 29 Ağustos 2022 Pazartesi atv izle! | Video 29.08.2022 | 10:46
02:22
Tarsus'ta kanyonda mahsur kalan genç kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 10:47
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Boz ayılar bu ilçeyi mesken tuttu | Video 29.08.2022 | 10:42
00:08
Ruhsatsız kıraathanede yakalandılar! 12 bin lira ceza yediler | Video 29.08.2022 | 10:41
01:18
Balıkesir Kepsut'ta midibüs devrildi: 17 yaralı | Video 29.08.2022 | 10:10
01:45
Şarampole yuvarlanan otomobil 50 metre sürüklenerek durabildi: 1 ölü | Video 29.08.2022 | 09:15
01:39
Eski sevgili tehdidini sosyal medyadan anlatıp yardım istedi | Video 29.08.2022 | 09:29
02:03
Yakalama kararı olan otomobil ile polisten kaçtılar: 1 gözaltı | Video 29.08.2022 | 08:50
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Jandarmadan bonzai operasyonu | Video 29.08.2022 | 09:07
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Kırıkkale'de kafe yangını | Video 29.08.2022 | 08:57
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü servis aracıyla ters döndü | Video 29.08.2022 | 08:44
Atv'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon başladı. Geçtiğimiz aylarda hayatını Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla birleştiren Müge Anlı'nın yeni sezon heyecanı gözlerinden okunuyordu. Müge Anlı'nın ismini Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak KJ'e yazan yapım ekibi ise Müge Anlı'yı oldukça mutlu etti.