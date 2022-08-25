Muğla çam balı Uluslararası Apimondia Kongresi’nde | Video

Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul’da gerçekleşen Apimondia Kongresi’nde açtığı stantta Muğla’da üretilen çam balını dünyaya tanıtıyor.

Muğla Valiliği Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul'da gerçekleşen 47'inci Uluslararası Apimondia (Dünya Arıcılar Birliği) Kongresi'nde açtığı stantta insan sağlığı için oldukça faydalı olan Muğla çam balını dünyaya tanıtıyor. 24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen kongrede stant açan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kongreye katılanlara Muğla çam balı ikram etti.

MUĞLA ÇAM BALININ YÜZDE 75'İNİ ÜRETİYOR

Stantta bulunan ve Muğla çam balının tanıtımı için çalışan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "47'inci Apimondia Dünya Arıcılar Birliği Kongresi'nde Muğla Valiliği öncülüğünde açmış olduğumuz Muğla çam balı standındayız. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla kongre devam ediyor. Çok farklı ülkelerden bal üreticilerimiz kurdukları stantlarla ürünlerini tanıtıyorlar. Biz de Türkiye Arıcılar Birliği ve Muğla Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak kongrede yerimizi almaktan mutluyuz. Türkiye dünyadaki çam balının yüzde90'ını üretmektedir. Muğla da üretilen çam balının yüzde 70 ile 75'ini tek başına üretir durumdadır" dedi.

"İNSANLARIN ARDIĞI BİR BAL TÜRÜDÜR"

Muğla çam balı hakkında bilgi veren Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Çam balı meşe ve kestane balından sonra çok değerli bir bal türüdür. Uzun süre kristallenmez. Anti makteriyel özelliktedir. Kendine ve bölgeye has kokusu ve aroması vardır. Tüketicilerin ısrarla aradıkları bir bal türüdür. Biz de Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak Muğla çam balının kuşaklar boyunca devam etmesi için gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.