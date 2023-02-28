Video Yaşam Öldürülen babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğuldu | Video
Öldürülen babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğuldu | Video

Öldürülen babasının fotoğrafına sarılıp gözyaşlarına boğuldu | Video

28.02.2023 | 10:41

Adana’da yer tartışmasından dolayı çıkan kavgada öldürülen iki kişiden birinin oğlu babasının fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına boğulurken, anne yakalanan iki katil zanlısının idam edilmesini istedi.

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