"Orkinos Bulut-2" operasyonunda yakalanan 141 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

17.11.2025 | 14:18

Uluslararası uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik 22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda yakalanan 3'ü elebaşı olmak üzere 141 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, ulusal ve uluslararası boyutta uyuşturucu ticareti yapan ve bu suçtan elde ettikleri gelirleri aklamaya çalışan organize suç örgütlerinin üst düzey üyelerine yönelik geçtiğimiz cuma günü büyük bir operasyon gerçekleştirilmiş, "Orkinos Bulut-2" adı verilen operasyonda, ilk etapta F.K., A.M.G. ve V.G. isimli elebaşlarının da aralarında olduğu 138 kişi yakalanmıştı. Cezaevinde başka suçtan hapis yatan 3 kişinin de soruşturmaya dahil edilmesi ile gözaltı sayısı 141'e yükselmişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 aydır sürdürülen müşterek çalışmalar sonucu 22 ilde düzenlendiği aktarılan operasyon öncesinde Hollanda, İran, Estonya, Slovenya, Azerbaycan, Kırgızistan, Yunanistan, Panama, İngiltere, Belçika ve Bulgaristan polis teşkilatlarıyla bilgi ve belge paylaşımı yapılmıştı. Zincirleme operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, yurt içi ve yurt dışında ele geçirilen 18 ton 129 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 milyon 290 bin tablet uyarıcı haptan sorumlu oldukları saptanmıştı. Söz konusu baskınlarda F.K., A.M.G. ve V.G. isimli elebaşlarının da aralarında bulunduğu toplam 141 üst düzey organize suç örgütü üyesinin yakalandığı duyurulmuştu. Uluslararası organize suç ağlarının, MASAK tarafından şu ana kadar tespiti yapılan 647 taşınmaz, 186 araç, 1 holding, 113 şirket, 1 kuru yük gemisi ile şüphelilerin banka hesapları olmak üzere yaklaşık 15 milyar lira değerindeki mal varlığına el konulduğu da aktarılmıştı. Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlandı. Zanlılar, bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

