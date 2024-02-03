Ormanlık alanda yakılan lastikler itfaiye ve jandarmayı alarma geçirdi | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandan yükselen ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan dumanın kaynağının yakılan otomobil lastikleri olduğu belirlendi.Yanmakta olan lastikler, ormana zarar vermeden itfaiye tarafından söndürülürken, jandarma ekipleri lastikleri yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Yangını ihbar eden vatandaşların, bir kişinin el arabasıyla lastikleri getirip ateşe verdiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri lastikleri getiren ve yakan kişinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
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