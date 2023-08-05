Video Yaşam Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı | Video
Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı | Video

Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı | Video

05.08.2023 | 12:25

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsünün hafif ticari araç ve minibüse çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza; Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı'nda yaşandı. Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Yücel Ç.'nin kullandığı tur otobüsü, bir otelin karşısında bulunan yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Ayşe C.'nin kullandığı hafif ticari araca ve yolun sağında bulunan Hüseyin A.'nın kullandığı minibüse çarptı.

Kazada otel servisinde bulunan Sezgin Hanım U., Arzu Y., Yeter K., Yasemin P., Pembegül B. ile hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe C. yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Side-Kumköy yolu kapanırken, araçlar bölgedeki diğer yollara yönlendirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Sarıyer’de panik anları: Yol çöktü, binalar boşaltıldı... | Video 02:42
Sarıyer'de panik anları: Yol çöktü, binalar boşaltıldı... | Video 05.08.2023 | 13:10
Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı | Video 02:22
Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı | Video 05.08.2023 | 12:25
Aydın’da feci kaza! Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı | Video 03:15
Aydın'da feci kaza! Hızla gelen otomobil yaşlı kadına böyle çarptı | Video 05.08.2023 | 11:23
Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video 02:56
Eşi tarafından defalarca bıçaklanan Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakıma alındı! | Video 05.08.2023 | 11:16
74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 03:00
74 yaşındaki kadına taş ve sopalarla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 11:17
Beşiktaş’ta AVM’de çanta hırsızlığı kamerada | Video 00:37
Beşiktaş'ta AVM'de çanta hırsızlığı kamerada | Video 05.08.2023 | 10:37
Kartal’da metroya inmek isteyen yaşlı adam düşerek yürüyen merdivene sıkıştı! | Video 02:34
Kartal'da metroya inmek isteyen yaşlı adam düşerek yürüyen merdivene sıkıştı! | Video 05.08.2023 | 11:06
Maçka Tüneli’nde feci kaza kamerada: Sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu | Video 00:31
Maçka Tüneli'nde feci kaza kamerada: Sollama yapan kamyon kazaya sebep oldu | Video 05.08.2023 | 11:06
D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 00:53
D-100 karayolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı | Video 05.08.2023 | 11:06
İzmir’de sürekli su kesintisi uygulanan mahallenin sakinleri çözüm bekliyor | Video 04:23
İzmir'de sürekli su kesintisi uygulanan mahallenin sakinleri çözüm bekliyor | Video 05.08.2023 | 10:46
Şile’de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 02:21
Şile'de denizin ortasında kadına şiddet kamerada | Video 05.08.2023 | 10:17
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 01:19
Heybeliada’da havai hatlarda çıkan yangın ağaçlara sıçradı | Video 05.08.2023 | 10:25
Tuzla Gölü’nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 04:49
Tuzla Gölü'nde görsel şölen: Beyaza büründü | Video 05.08.2023 | 09:53
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 03:48
Aracıyla geldi, köfteci dükkanını kurşun yağmuruna tuttu! Dehşet anları kamerada | Video 05.08.2023 | 09:39
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 04:26
Kaldırımda yürüyen baba ve kızın üstüne binadan beton parçaları düştü! O anlar kamerada | Video 05.08.2023 | 09:22
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 01:02
Kağıthane’de korkutan çatı yangını | Video 05.08.2023 | 09:39
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 04:02
Veliefendi Hipodromu önündeki 5 araçta yangın! | Video 05.08.2023 | 09:22
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 01:08
Hatay’da mala zarar verme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 5 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 00:15
Kars’ta silahlı saldırı düzenleyen 4 kişi yakalandı | Video 05.08.2023 | 09:21
Mersin’de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 00:20
Mersin'de evin içindeki boz yılan dışarıya çıkarılıp doğaya salındı | Video 05.08.2023 | 01:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA