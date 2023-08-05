Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı | Video 05.08.2023 | 12:25 Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsünün hafif ticari araç ve minibüse çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Antalya'nın Manavgat İlçesi Side Mahallesi Celal Bayar Bulvarı'nda yaşandı. Side istikametinden Kumköy istikametine seyir halindeki Yücel Ç.'nin kullandığı tur otobüsü, bir otelin karşısında bulunan yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Ayşe C.'nin kullandığı hafif ticari araca ve yolun sağında bulunan Hüseyin A.'nın kullandığı minibüse çarptı.Kazada otel servisinde bulunan Sezgin Hanım U., Arzu Y., Yeter K., Yasemin P., Pembegül B. ile hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe C. yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.Kazanın ardından Side-Kumköy yolu kapanırken, araçlar bölgedeki diğer yollara yönlendirildi.