Otel servis otobüsü 2 araca çarptı: 6 yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servis otobüsünün hafif ticari araç ve minibüse çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.
Kazada otel servisinde bulunan Sezgin Hanım U., Arzu Y., Yeter K., Yasemin P., Pembegül B. ile hafif ticari aracın sürücüsü Ayşe C. yaralandı. Yaralılar 112 Acil sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından Side-Kumköy yolu kapanırken, araçlar bölgedeki diğer yollara yönlendirildi.
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