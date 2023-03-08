Video Yaşam Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan bin 231 elektronik sigara ele geçirildi | Video
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan bin 231 elektronik sigara ele geçirildi | Video

Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan bin 231 elektronik sigara ele geçirildi | Video

08.03.2023 | 10:11

İstanbul'da düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı, piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan 43 bin 231 elektronik sigara ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, yurda kaçak yollarla getirilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu belirlenen Güngören ve Fatih'te 3 depoya ve işyerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lirayı bulan 43 bin 231 elektronik sigara, 41 bin 610 adet elektronik sigara aparatı, bin civarında elektronik sigara likiti ele geçirildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan bin 231 elektronik sigara ele geçirildi | Video 01:10
Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan bin 231 elektronik sigara ele geçirildi | Video 08.03.2023 | 10:11
Yangına uykuda yakalanan anne ve çocuğu jandarma tarafından son anda kurtarıldı | Video 00:43
Yangına uykuda yakalanan anne ve çocuğu jandarma tarafından son anda kurtarıldı | Video 08.03.2023 | 10:11
Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya’yı anımsatıyor | Video 03:16
Uzundere’deki peri bacaları Kapadokya'yı anımsatıyor | Video 08.03.2023 | 09:36
8 Mart sürprizi çadır kentteki kadınların yüzünü güldürdü | Video 01:50
8 Mart sürprizi çadır kentteki kadınların yüzünü güldürdü | Video 08.03.2023 | 09:34
Kız Kulesi’nin son hali böyle görüntülendi | Video 07:03
Kız Kulesi'nin son hali böyle görüntülendi | Video 08.03.2023 | 09:35
Enkaz altında açtığı damar yoluyla hayat kurtarmıştı. O anları anlattı | Video 05:41
Enkaz altında açtığı damar yoluyla hayat kurtarmıştı. O anları anlattı | Video 08.03.2023 | 09:43
8 Mart sürprizi çadır kentteki kadınların yüzünü güldürdü | Video 01:50
8 Mart sürprizi çadır kentteki kadınların yüzünü güldürdü | Video 08.03.2023 | 09:32
Beyoğlu’nda 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 03:32
Beyoğlu'nda 2 katlı binanın çatısı alev alev yandı | Video 08.03.2023 | 09:11
Tuzla’da park halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı | Video 04:29
Tuzla'da park halindeki 3 İETT otobüsü alev alev yandı | Video 08.03.2023 | 08:46
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada | Video 02:00
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı: O anlar kamerada | Video 08.03.2023 | 08:47
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı | Video 02:00
Kırmızı ışık ihlali yapan alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı | Video 08.03.2023 | 08:44
İzmir’de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü | Video 01:14
İzmir’de yağmur hayatı felç etti: Araçlar oluşan çukurlara düştü | Video 08.03.2023 | 08:44
Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı | Video 01:09
Hindistan’da toprak kayması: 1 ölü, 6 yaralı | Video 07.03.2023 | 20:40
Yolu kaçırınca geri geri gelen sürücünün otomobiline cip çarptı! 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:43
Yolu kaçırınca geri geri gelen sürücünün otomobiline cip çarptı! 1 ölü, 4 yaralı | Video 07.03.2023 | 16:49
Sirkeci’de tramvay raydan çıktı! | Video 03:56
Sirkeci'de tramvay raydan çıktı! | Video 07.03.2023 | 16:19
Van’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: Yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi | Video 05:31
Van’da ‘Kökünü Kurutma’ operasyonu: Yarım tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 16:10
Paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa, hastanede kurtarılamadı | Video 00:35
Paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa, hastanede kurtarılamadı | Video 07.03.2023 | 15:58
Narkotik köpeği ’Resim’ ile yapılan aramada 4 buçuk kilogram esrar ele geçirildi | Video 02:25
Narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada 4 buçuk kilogram esrar ele geçirildi | Video 07.03.2023 | 15:56
Kayseri İncesu’daki deprem anı kameraya yansıdı | Video 00:17
Kayseri İncesu'daki deprem anı kameraya yansıdı | Video 07.03.2023 | 15:34
Silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı | Video 00:24
Silah kaçakçılığı yapan 2 şahıs polis ekiplerince yakalandı | Video 07.03.2023 | 15:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA