Polis torbacıyı kurye kılığına girerek yakaladı | Video

Kağıthane Mobil Park polisi, ihbar üzerine uyuşturucu satan bir şahsın evine motosikletli kurye kılığına girerek baskın yaptı. Baskın anları kameralara yansırken, şahsın üstünde ve evinde bir miktar eroinli kubar ile çok miktarda para ele geçirildi. Torbacı şahıs ise polis tarafından evinin önünde yakalandı.

Kağıthane Gürsel Mahallesinde önceki gün saat 15.00 sıralarında devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park timi, bir şahsın kemer kısmından çıkarttığı uyuşturucuları sattığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri, sokağa gelerek şahsı uzaktan izlemeye aldı. Ekipler bir süre sonra fark edilmemek için kurye kılığına girerek bindikleri motosikletle şahsın evinin önüne geldi.Ekiplerden biri şahsın tespit edilen evine baskın düzenlerken diğer ekip de şahsı dışarıda yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda, kemer kısmında bir miktar eroinli kubar ve uyuşturucu madde ticaretinden kazandığı düşünülem 540 lira ele geçirildi. Şahsın evinde de arama yapan Mobil Park polisi, bazanın altındaki ilaç kutularının arasına gizlenmiş bir miktar daha eroinli kubar ve çok sayıda şeffaf klipsli poşet buldu. Baskın anları ise kameralara yansıdı.Aramaların ardından gözaltına alınan Murat Ş., ifadesi alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.