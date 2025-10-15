Samsun polisinden nefes kesen takip: 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi | Video
Samsun'da polisin takibi sonucu bir araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç tespit edildiğinde ekipler "dur" ihtarında bulundu ancak şüpheliler kaçmaya başladı. Atakum ilçesinde ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan araç, Balaç Mahallesi'nde ekiplerin yolu kapatmasıyla durduruldu ve şahıslar etkisiz hale getirildi.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin maddeyi il dışından temin ederek Samsun'da satışını planladıkları belirlendi.
Olayla ilgili araçta bulunan A.Ç. (30) ve T.T. (41) gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
