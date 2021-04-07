Video Yaşam Samsun'da benzeri görülmemiş dehşet! Başına saplanan bıçakla yürümeye devam eden genç kamerada | Video

Samsun'da benzeri görülmemiş dehşet! Başına saplanan bıçakla yürümeye devam eden genç kamerada | Video

Samsun'da benzeri görülmemiş dehşet! Başına saplanan bıçakla yürümeye devam eden genç kamerada | Video
07.04.2021 | 09:24

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Son dakika haberleri... Samsun'da ayırmaya çalıştığı kavgada başına saplanan bıçakla yürümeye devame den genç kamerada!

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Samsun'da sokak ortasında çıkan kavgada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından fırlatılan bıçak Ersin A.?nın (17), kafasına saplandı. Kafasındaki ekmek bıçağıyla hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.


Olay, saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta duran Ersin A., kimliği belirsiz 4 kişinin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada fırlatılan ekmek bıçağı Ersin A.'nın kafasına saplandı. Vatandaşların ihbarıyla mahalleye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ersin A., Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan şahısların yakalanması için soruşturma başlattı.

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