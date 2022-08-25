Sancaktepe’de tartıştığı akrabasını bıçaklayan saldırgan yakalandı | Video

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Sancaktepe’de iki şahıs arasında çıkan tartışmanın sonucunda şahıslardan biri tartıştığı kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Basında da yer alan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. H.B. isimli şahsın tartıştığı eniştesi R.T. tarafından bıçaklandığı ve saldırganın aynı gün polis tarafından yakalandığı öğrenildi.
Basında da yer alan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda olay günü H.B. isimli şahsın eniştesi R.T. ile kavga ettiği ve aralarında yaşanan arbedenin devamında olayın meydana geldiği öğrenildi.
Konu ile ilgili yakalanan ve "kasten yaralama" suçundan 25 Ağustos tarihinde adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Ayrıca olaydan sonra hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.