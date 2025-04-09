Video Yaşam Sancaktepe'de trafikte tartıştığı kişiyi tabanca ile vuran iş adamı tutuklandı | Video
Sancaktepe'de trafikte tartıştığı kişiyi tabanca ile vuran iş adamı tutuklandı | Video

Sancaktepe'de trafikte tartıştığı kişiyi tabanca ile vuran iş adamı tutuklandı | Video

09.04.2025 | 10:21

Sancaktepe'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu Bekir Eydoğan'ı bacağından vurarak yaralayan iş adamı Hüseyin Atılgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Aracı ile beni sıkıştırarak küfürler etti. Bana vurmaya çalıştı. Ben de yere olacak şekilde bir el ateş ettim, şahsı hedef almadım. Amacım kendimi savunmaktı" dedi.

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Olay, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe Samandıra kavşaklarında meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı Hüseyin Atılgan ile Bekir Eydoğan arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Atılgan belinden çıkardığı silahla Eydoğan'a ateş etti. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, Atılgan ise arabasına binerek olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

"ZARAR VERMEK İSTESEM DOĞRUDAN KENDİSİNİ HEDEF ALIRDIM"
Şüpheli Hüseyin Atılgan savcılıkta verdiği ifadesinde, "Trafikte ilerlerken düğün konvoyuna denk geldim, 6-7 araba vardı onların geçmesini işaret ederek beklediğim esnada müşteki aracı ile beni sıkıştırarak önümde durdu. Beni engelledi ve bu sırada hem bana hem ölmüş anneme sinkaflı küfürler etti. Bundan önce de arabanın plakasını gördüğünde, bu Rizelilerin tamamını sinkaf edeceksin şeklinde küfür etti. Daha ne olduğunu anlamadan üzerime gelerek bana vurmaya başladı. Neden vurduğunu sorduğumda tekrar üzerime yürümeye çalıştı. Bunun üzerine ben de yere olacak şekilde bir el ateş ettim, şahsı hedef almadım. 'Vuruldum' dediğinde ben de 'ne vurulması' dedim, arabama binerek uzaklaştım. Şahıs bana, 'sana göstereceğim' dedi. Böyle bir olay yaşamak istemezdim, amacım kendimi savunmaktı. Zaten kendisi 2 ay önce vefat eden anneme defalarca küfür etti. Bana en az 10-15 kere yumruk attı. Zarar vermek istesem doğrudan kendisini hedef alabilirdim ancak bunlara rağmen ben sırf kendi canımı kurtarmak için yere doğru hedef alarak mermi attım" dedi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüpheli, Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğince 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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