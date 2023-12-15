Sarıyer’de kuyumcuya yapılan silahlı saldırı kamerada | Video
Sarıyer’de kapalı kuyumcu dükkanına maskeli bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Kepenk ve tabelaya 10 kurşun isabet ettiği silahlı saldırı sonrası şüpheli şahsın geldiği otomobile binerek olay yerinden uzaklaştığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Gerçekleşen saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobil ile gelen şahıs yolun karşısına park ederek araçtan iniyor. Daha sonra yolun karşısına geçerek saldırıyı gerçekleştiren şahıs geri dönerek park ettiği otomobile biniyor. Silahlı saldırganın daha sonra otomobil ile oradan ayrıldığı görülüyor.
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