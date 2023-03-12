Video Yaşam Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı! Serdar Ortaç'ın acı günü | Video
Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı! Serdar Ortaç'ın acı günü | Video

Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı! Serdar Ortaç'ın acı günü | Video

12.03.2023 | 15:59

Sanatçı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç (40) enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serkan Ortaç'ın cenazesi Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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Sanatçı Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti. Serkan Ortaç için Suadiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Serkan Ortaç'ın ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti. Tören sırasında, Serdar Ortaç'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından, Serkan Ortaç'ın naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

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