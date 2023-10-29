Serentiyi uyuşturucu imalatına çevirmiş: 22 kilo 755 gram esrar ele geçirildi | Video 29.10.2023 | 13:29 Samsun'da serenti içinin adeta uyuşturucu imalatına çevrildiğini tespit eden jandarma ekipleri, narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 22 kilo 755 gram kubar esrar ve 155 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy İlçe JandarmaKomutanlığı, JASAT ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle operasyon düzenledi.Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'nde H.B.(31) ait eve ve evin eklentilerine yapılan oprasyonda, serentinin adeta uyuşturucu imalatına çevrildiği ortaya çıktı. Jandarma Narkotik Dedektör Köpeği Tumba'nın da görev aldığı operasyonda serentinin önündeki araç lastiklerininin içinde bile kubar esrar ele geçti. Serentinin içinde tavana ters asılarak ve yerlerde örtü üzerine konularak kurutulan kubar esrarlar dikkat çekti. Yapılan aramalarda 22 kilo 755 gram kubar esrar, 155 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen madde, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 gram kenevir tohumu, 1 adet tabanca şarjörü, 7 adet 9 mm tabanca fişeği, 3 adet sustalı bıçak, 2 adet kubar esrar ayrıştırmada kullanılan makas ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda materyal ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 5190 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.