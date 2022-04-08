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OTOMATİK OYNAT
01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 08.04.2022 | 16:51
00:18
Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 08.04.2022 | 16:45
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Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 08.04.2022 | 16:31
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Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 08.04.2022 | 15:09
01:30
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 08.04.2022 | 15:10
04:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 08.04.2022 | 14:40
01:14
Antalya'da otomobil motosiklete çarptı: 2 yaralı | Video 08.04.2022 | 14:09
01:24
Tarihi kerpiç evi saran alevler geceyi aydınlattı | Video 08.04.2022 | 14:08
01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu | Video 08.04.2022 | 14:04
03:02
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı | Video 08.04.2022 | 12:45
02:10
Mersin'deki FETÖ operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı | Video 08.04.2022 | 11:47
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“Meyve Suyu” kutularıyla uyuşturucu satıyordu... Suçüstü yakaladılar 08.04.2022 | 11:01
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Kadıköy'de taksinin kapısını 'sert kapattın' tartışması kamerada | Video 08.04.2022 | 09:52
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Bağcılar'da otomobilin kaputunda tehlikeli yolculuk | Video 08.04.2022 | 09:52
Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Arifler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınını söndürme sırasında yaralanan ve anne babasının yaşadığı evi de yanan Kadir Büküm, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün talimatı ile kısa sürede yapılan yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.