Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Arifler Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınını söndürme sırasında yaralanan ve anne babasının yaşadığı evi de yanan Kadir Büküm, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz’ün talimatı ile kısa sürede yapılan yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor.