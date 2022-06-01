Şeyma Subaşı kızıyla kurabiye yapmaya çalıştı ama mikseri çalıştıramadı! O anları sosyal medyada dalga konusu oldu | Video
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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktalamıştı. Biten ilişkisinin ardından Şeyma Subaşı'nın adı, Hakan Sabancı ile anılmaya başlamıştı. Özel hayatındaki gelişmelerle sık sık gündem olan Subaşı, bu kez Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Kızı Melisa'yla mutfağa girerek kurabiye yapmaya çalışan fenomen, mikseri kullanmayınca sosyal medyada dalga konusu oldu. Şeyma Subaşı'nın gündem olan videosuna takipçilerinden, "Melisa daha becerikli" yorumları geldi.