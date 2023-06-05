Video Yaşam Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu | Video
Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu | Video

Sinop’ta sağanak su baskınlarına neden oldu | Video

05.06.2023 | 00:37

Sinop’ta kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ilçelerinde etkili oldu.

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