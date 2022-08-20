Şişli’de kuryenin feci ölümü kamerada... Motosiklet bir yere sürücü başka yere fırladı | Video
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Şişli Teşvikiye’de motosikletli kurye, hızla gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıma savrularak feci şekilde can verdi. Kuryenin kafasındaki kask ve motosikletin metrelerce ileri savrulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası hayatını kaybeden motosikletli kurye Rıdvan Kocatepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
FECİ KAZA ANI KAMERADA
Gece saatlerinde meydana gelen ve motosikletli kuryenin olay yerinde hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ilerlediği esnada cadde üzerinde aracın hızla gelerek kuryeye çarptığı görülüyor. Çarpma sonrası otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi hızını kesmeden devam ettiği görülüyor.
POLİS ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Olay sonrası o esnada oradan geçen devriye polis ekipleri ise motosikletli kuryeye çarparak yoluna devam eden aracın peşine düştü. Aracı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.
'YARIŞIYORLARDI' İDDİASI
Kazaya şahit olan esnaf Tolga Meşe, "Doblo ile başka bir araç burada yarışıyorlardı. Kırmızı ışıkta geçiyorlardı. O sırada motorda diğer yoldan geliyordu. Kurye gelirken Doblo kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye havada uçarak yere düştü. Ondan sonra ileride aracı bırakıp kaçtılar. Ne bir ambulansa ne de polise haber verdiler. Güvenlikçi arkadaşlar yardımcı olmak için kuryeyi yoldan alıp ağacın dibine götürüyorlar. Ambulansı aradılar, ambulans geldi. Polis de geldi. O esnada kuryenin bilinci kapalıydı. Çocuğa havada öldü bile diyebilirim. Durumu da kötüydü'' dedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.