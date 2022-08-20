Video Yaşam Şişli’de kuryenin feci ölümü kamerada... Motosiklet bir yere sürücü başka yere fırladı | Video
Şişli’de kuryenin feci ölümü kamerada... Motosiklet bir yere sürücü başka yere fırladı | Video

Şişli’de kuryenin feci ölümü kamerada... Motosiklet bir yere sürücü başka yere fırladı | Video

20.08.2022 | 15:54

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Şişli Teşvikiye’de motosikletli kurye, hızla gelen hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıma savrularak feci şekilde can verdi. Kuryenin kafasındaki kask ve motosikletin metrelerce ileri savrulduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, gece saat 04.30 sıralarında Şişli Teşvikiye Rumeli Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre marka araç seyir halindeyken yan yoldan çıkan Rıdvan Kocatepe idaresindeki motorlu kuryeye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli kurye yola savruldu. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede motosikletli kuryenin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemeler sonrası hayatını kaybeden motosikletli kurye Rıdvan Kocatepe'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

FECİ KAZA ANI KAMERADA
Gece saatlerinde meydana gelen ve motosikletli kuryenin olay yerinde hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin ilerlediği esnada cadde üzerinde aracın hızla gelerek kuryeye çarptığı görülüyor. Çarpma sonrası otomobil sürücüsü ise hiçbir şey olmamış gibi hızını kesmeden devam ettiği görülüyor.

POLİS ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Olay sonrası o esnada oradan geçen devriye polis ekipleri ise motosikletli kuryeye çarparak yoluna devam eden aracın peşine düştü. Aracı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

'YARIŞIYORLARDI' İDDİASI
Kazaya şahit olan esnaf Tolga Meşe, "Doblo ile başka bir araç burada yarışıyorlardı. Kırmızı ışıkta geçiyorlardı. O sırada motorda diğer yoldan geliyordu. Kurye gelirken Doblo kuryeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye havada uçarak yere düştü. Ondan sonra ileride aracı bırakıp kaçtılar. Ne bir ambulansa ne de polise haber verdiler. Güvenlikçi arkadaşlar yardımcı olmak için kuryeyi yoldan alıp ağacın dibine götürüyorlar. Ambulansı aradılar, ambulans geldi. Polis de geldi. O esnada kuryenin bilinci kapalıydı. Çocuğa havada öldü bile diyebilirim. Durumu da kötüydü'' dedi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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