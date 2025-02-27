Sobadan zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.02.2025 | 14:03 Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeş, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah erken saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sobayı yaktıktan sonra akşam aynı odada uyuyan Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih (16) Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları, girdikleri odada 3 kardeşi hareketsiz buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan 3 kardeşi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Arif, Yusuf ve Fatih Güneş kardeşler, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi. Yan yana koyulan 3 kardeşin tabutları, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. Cenazede 3 gencin babası Hüseyin, annesi Muhterem ile yakınları göz yaşı döktü.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.