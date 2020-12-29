Video Yaşam Son dakika! Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Video

Son dakika! Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Video

Son dakika! Afyonkarahisar'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı | Video
29.12.2020 | 08:22

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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde ciple TIR'ın kafa kafaya çarpıştığı kazada Vehbi ve Ayşe Özen çiftiyle Cemile Kılıçaslan yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Özen çiftinin çocuğu Yağmur (10) ise hastanede kurtarılamadı. Aynı kazada TIR sürücüsü de yaralandı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Çay- Konya karayolunun 13'üncü kilometresinde Dinar?a bağlı Akçaköy yakınlarında meydana geldi. Murat Kaplan?ın kullandığı çekici plakası 01 Y 8546, dorse plakası 01 Y 9181 olan TIR, karşı yönden gelen Vehbi Özen'in kullandığı 31 ADT 254 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç tarlaya uçtu.


Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cipte bulunan sürücü Vehbi Özen ve eşi Ayşe Özen ile Cemile Kılıçaslan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vehbi ve Ayşe Özen çiftinin çocuğu Yağmur Özen ise sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Dinar Devlet Hastanesi?ne götürüldü. Burada müdahale edilen Yağmur Özen de kurtarılamadı.


Araç içerisinde sıkışan cenazeler Dinar Belediyesi?ne bağlı itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Dinar Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Aynı kazada yaralanan TIR sürücüsü Murat Kaplan da tedaviye alındı.

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