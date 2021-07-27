Video Yaşam SON DAKİKA: Gaziantep'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Gaziantep'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Gaziantep'te yangın! Olay yerinden ilk görüntüler...
27.07.2021 | 13:04

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Son dakika haberleri... Gaziantep'te gemi malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı! İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken depoda zaman zaman patlama sesi de duyuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te, tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale ediliyor. Merkez Şahinbey ilçesi Sarısalkım Mahallesi'ndeki tekne yapımında kullanılan malzemelerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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