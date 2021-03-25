SON DAKİKA HABERLERİ: Fırat Delikanlı'dan engelli Engin Elekçi'ye skandal 'eşcinsel' dayağı sosyal medyada olay oldu

Son dakika... Aydın'dan Fırat Delikanlı adını kullanan Fırat kaya isimli şahsın, eşcinsel olduğunu iddia ettiği engelli Engin Elekçiye işkence yaptığı kan donduran görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu! Sosyal medya platformu Twitter'da #FiratDelikanlıTutuklansın etiketi açıldı