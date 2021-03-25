SON DAKİKA HABERLERİ: Fırat Delikanlı'dan engelli Engin Elekçi'ye skandal 'eşcinsel' dayağı sosyal medyada olay oldu
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
01:05
02:56
70 yıllık tarihi kahvehanede yeniden çay demlenecek | Video 25.03.2021 | 12:58
03:02
01:04
01:39
08:11
İstanbul'da bisiklet hırsızı çocuklardan bıçaklı dayak dehşeti kamerada 25.03.2021 | 11:53
04:49
İstanbul Ümraniye'de korku dolu anlar! Alev alev böyle yandı 25.03.2021 | 11:54
01:00:04
01:30
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada | Video 25.03.2021 | 12:07
03:54
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video 25.03.2021 | 12:07
01:54
03:17
01:31
00:44
03:13
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 25.03.2021 | 11:33
00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 25.03.2021 | 10:29
00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 25.03.2021 | 11:37
08:34
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 25.03.2021 | 10:41
Son dakika... Aydın'dan Fırat Delikanlı adını kullanan Fırat kaya isimli şahsın, eşcinsel olduğunu iddia ettiği engelli Engin Elekçiye işkence yaptığı kan donduran görüntüler sosyal medyada infiale sebep oldu! Sosyal medya platformu Twitter'da #FiratDelikanlıTutuklansın etiketi açıldı