SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de kadının çığlıklarına yetişen esnaf tekme tokat böyle dövdü!

Son dakika haberleri... İstanbul Küçükçekmece'de, kaldırımda bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çalmaya çalışan kişi, yardım çığlığını duyarak gelen esnaf tarafından yakalandı. Çevredekiler tarafından darp edilen şüpheli, polis gelene kadar tutulduğu oyun salonunda bir şey olmamış gibi bilgisayarda oyun oynadı. Şüphelinin; hırsızlık yapmaya çalıştığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameralarına, oyun oynadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.10'da Gültepe Mahallesi Belli Sokak üzerinde meydana geldi. Bir kişi, kaldırımda bekleyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı. Telefonla yetinmeyen şüpheli kadının çantasını da çalmak için hamle yaptı. Kadının yardım çığlığını duyan çevre esnafı Sinan Yıldırım, koşarak gelip, şüpheliyi yakaladı. Toplanan çevredekiler, bir süre darp ettikleri şüpheliyi polis gelene kadar oyun salonunda tuttu. Bir şey olmamış gibi oyun salonundaki bilgisayarda oyun oynayan şüpheli, gelen polis ekiplerine teslim edildi. Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemleri sürüyor.



İMDAT DİYE BAĞIRMASINA ÇIKTIM

Kadının yardım çığlıklarına koşarak şüpheliyi yakalayan Sinan Yıldırım, Karşıda bir kadın vardı, onun 'imdat' diye bağırmasına çıktım. Dışarıya çıktığımda telefonu almıştı, çantasını zorluyordu. Onu görünce, ben de şüpheliye saldırdım. Daha sonra da esnaf arkadaşlar çıktı. Sonrasında da polise haber verdik. Polis şüpheliyi aldı, götürdü dedi



O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin; hırsızlık yapmaya çalıştığı ve yakalandığı anlar güvenlik kameralarına, oyun oynadığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.