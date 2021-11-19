Video Yaşam Son dakika: Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber! Cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu
Son dakika: Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber! Cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu

Son dakika: Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'den acı haber! Cesedi 7 kilometre uzaklıkta bulundu

19.11.2021 | 13:09

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Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'nin akıbetini öğrenmek istiyor. Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kayboldu. Arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Küçük Müslüme'nin cesedi kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulundu... İşte son dakika detayları...

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