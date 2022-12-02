Video Yaşam Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video
Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video

Son Dakika! Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi | Video

02.12.2022 | 20:03

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İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka Sonbahar-Kış-15 operasyonu kapsamında Şırnak'ta 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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